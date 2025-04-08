В Великобритании женщина с донорской маткой родила здорового ребенка

В Великобритании Грейс Дэвидсон, которой пересадили матку старшей сестры, родила здорового ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

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Девочка появилась на свет 27 февраля путем кесарева сечения в больнице королевы Шарлотты и Челси в Лондоне с весом 2060 граммов. Ни матери, ни ребенку не понадобились дополнительные вмешательства.

Младенца назвали в честь сестры Грейс — 42-летний Эми Перди, матери двоих детей, которая выступила донором матки. Пациентка в 19 лет узнала, что у нее синдром Рокитанского-Кюстнера-Майера-Хаузера — порок развития репродуктивной системы, при котором у пациентки матка недоразвита или отсутствует. В 2018 году ей должны были пересадить матку ее матери, которая согласилась стать донором ради благополучия дочери, но в последний момент медики отказались от трансплантации, так как прогноз по приживаемости органа был плохим.

В 2023 году старшая сестра Грейс согласилась стать донором — в этот раз медики дали согласие. Операция состоялась в тот же год. Она длилась более 17 часов и прошла успешно.

Грейс и ее супруг хотят в ближайшие пять лет попробовать зачать и родить еще одного ребенка. После этого пациентке предстоит операция по удалению органа. Тогда женщина сможет прекратить принимать иммунодепрессанты, которые повышают риски развития онкологических заболеваний.