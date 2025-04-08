У 50-летнего мужчины удалили опухоль почки размером с мяч

Новообразование прорастало в кишечник.

Во Владивостоке медики «Тысячекоечной» больницы выполнили сложную операцию по удалению огромной опухоли почки у 50-летнего пациента. сообщает VladNews со ссылкой на пресс-службу клиники.

Размер новообразования составлял более 20 сантиметров, оно прорастало в кишечник, и существовало подозрение на наличие тромба. Сложности добавлял и гепатит С, диагностированный у больного.

Галина Алексеева, заведующая онкологическим урологическим отделением, призналась, что изначально врачи сомневались в целесообразности хирургического вмешательства. Однако после изучения КТ-снимков и консультаций с коллегами было решено приступить к операции.

Благодарю высокому уровню подготовки специалистов и их слаженным действиям операция завершилась успешно. Опухоль была полностью устранена, и состояние пациента быстро улучшается.