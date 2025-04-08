В России создали модуль для контроля качества стоматологической помощи

В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что специалисты вуза разработали новый модуль для цифровой платформы «Цифровая система менеджмента качества» (ЦСМК), предназначенной для мониторинга качества стоматологической помощи.

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Платформа была создана в конце 2024 года в сотрудничестве СамГМУ и ИТ-компании «Высокие технологии». Она представляет собой программное обеспечение с встроенным виртуальным помощником в виде чат-бота. Цель проекта — помочь руководителям клиник и специалистам по качеству лучше управлять процессами и быстрее выявлять возможные проблемы.

Специалисты полностью завершили разработку модуля для стоматологических клиник. Он уже внедрен более чем в 40 медицинских учреждениях. В пресс-службе вуза отметили, что после внедрения платформы вовлеченность персонала выросла в среднем на 50%, а количество выявленных нежелательных событий увеличилось в несколько раз. Все зафиксированные случаи были детально расследованы, что повысило уровень безопасности и доверия со стороны пациентов.

В ближайшее время планируется создание модулей для косметологических и офтальмологических клиник, а также для многопрофильных медицинских учреждений. По словам руководителя проекта Игоря Шмелева, платформа помогает формировать культуру качества и делает работу клиник более прозрачной и эффективной.