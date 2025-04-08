Юмористка рассказала, как анализ крови обошелся ей в 660 тысяч рублей

Популярная канадская актриса и юмористка Кэтрин Райан рассказала, что анализ крови по оценке рисков повторного заболевания раком после лечения обошелся ей в шесть тысяч фунтов стерлингов (около 660 тысяч рублей, — прим. «Ленты ру»). Запись эпизода подкаста, в котором она раскрыла шокирующую стоимость анализа, доступна на портале Apple Podcasts.

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По словам комикессы, после того, как она вылечилась от рака кожи, ее врач-онколог предложил сделать ей анализ крови, с помощью которого можно оценить генетические риски повторного заболевания меланомой. Райан также заявила, что процедуру провел молодой, хорошо одетый и привлекательный мужчина.

«Позднее я получила счет в почтовом ящике. Шесть тысяч! Шесть тысяч фунтов за анализ крови. Я подумала: "О Боже, конечно, тот красавчик, который брал у меня кровь, оказался премиум-класса», — пошутила Райан. Юмористка отметила, что по-прежнему ждет результатов теста.

Ранее Райан рассказала о борьбе с раком кожи. По словам юмористки, сначала врач не обнаружил рак и неправильно поставил ей диагноз, что могло бы привести к серьезным последствиям для ее здоровья.