Как изменилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю

Снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 8,9% отмечено в России за неделю. Также зафиксирован спад заболеваемости COVID-19 на 9%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"По итогам 14-й недели в Российской Федерации наблюдается продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Количество заболевших составило 774 тыс. случаев за неделю, что на 8,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций также снизилось на 9,1%. В ходе лабораторных обследований доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 54,9%, среди вирусов гриппа преобладает вирус гриппа В, его доля превышает 70%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что снижение заболеваемости COVID-19 по итогам прошедшей недели составило 9%, зарегистрировано 2,2 тыс. случаев.