В России растет число случаев тревожных расстройств и аутизма

По данным Министерства здравоохранения, около 4 миллионов граждан России имеют диагностированные психические отклонения, однако, по оценкам экспертов, фактическое количество людей, нуждающихся в помощи, достигает 17,7 миллионов. За последние пять лет число детей с аутизмом увеличилось в два раза, с 31 до 68 тысяч случаев. Главный психиатр Минздрава, Светлана Шпорт, рассказала о доступных способах получения необходимой медицинской поддержки.

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Среди наиболее распространенных диагнозов выделяются тревожные расстройства, депрессивные состояния, СДВГ, биполярное расстройство и аутизм. Не все пациенты стремятся за помощью, опасаясь постановки на учет, что, по их мнению, может негативно сказаться на перспективах трудоустройства или получении водительского удостоверения. Тем не менее, по словам Шпорт, доступность психиатрической помощи в стране возрастает.

С 2023 года по всей стране открываются кабинеты медико-психологического консультирования, функционирующие как при психоневрологических диспансерах, так и при обычных поликлиниках. На данный момент действует уже 1 625 таких кабинетов. Прием ведут клинические психологи с высшим образованием, и консультации доступны бесплатно по полису ОМС (в некоторых регионах может потребоваться направление от терапевта).

Помимо этого, работают 494 кабинета медико-психологической помощи, где, помимо психологов, принимают психиатры и психотерапевты. В систему первичной медико-санитарной помощи интегрированы 605 психотерапевтических кабинетов.

В интервью "КП" Шпорт подчеркнула, что в России нет острой нехватки специалистов в данной области, и укомплектованность штата врачами превышает 80%, что является хорошим показателем.

По словам Шпорт, рост числа диагностированных случаев связан не только с увеличением распространенности ментальных расстройств, но и с улучшением качества диагностических процедур. Особенно это касается тревожных и депрессивных состояний – именно с этими проблемами россияне чаще всего обращаются за специализированной помощью.

Также Шпорт рассказала о том, что получить помощь врача-психолога граждане России могут бесплатно по полису ОМС.