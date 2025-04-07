В Уфе провели уникальную малоинвазивную операцию на пищеводе

В Уфе вместо традиционных полостных разрезов хирурги использовали миниинвазивный доступ через микропроколы. Операция длительностью шесть часов транслировалась в режиме реального времени для десятков специалистов.

© runews24.ru

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Уфы под руководством хирурга федерального уровня Андрея Рябова из НМИЦ радиологии Минздрава России была проведена уникальная операция с использованием малоинвазивных технологий. Процедура длительностью шесть часов транслировалась в режиме реального времени для десятков специалистов, став наглядным мастер-классом для онкологов региона.

Пациентом стал 52-летний мужчина, обратившийся к врачам с жалобами на затруднённое глотание. Обследование выявило злокачественную опухоль пищевода — заболевание, занимающее третье место по смертности среди онкопатологий ЖКТ.

По словам заместителя гендиректора НМИЦ радиологии Андрея Рябова, рак пищевода коварен быстрым распространением метастаз и сложной анатомической локализацией. Без своевременного вмешательства прогноз крайне неблагоприятен, пишет gtrk.tv.

Вместо традиционных полостных разрезов хирурги использовали миниинвазивный доступ через микропроколы. Этапы операции включали: лимфаденэктомию — удаление поражённых лимфоузлов; резекцию пищевода с формированием трансплантата из тканей желудка; реконструкцию пищеводного тракта для восстановления функций глотания.

Преимущество метода — в минимальной травматизации тканей. Это сокращает кровопотерю, снижает риск инфекций и ускоряет реабилитацию. А трансляция операции в конференц-зал диспансера позволила местным онкологам, ординаторам и студентам изучить нюансы методики.

Сотрудничество с федеральными центрами, такими как институт Герцена, помогает внедрять мировые стандарты лечения. Межрегиональный обмен опытом играет огромную роль в борьбе с тяжёлыми заболеваниями. Уже 40% подобных операций в регионе выполняются малоинвазивно. Ежегодно в Башкортостане проводят около 50 операций по удалению рака пищевода. Из них 20 случаев — с использованием малотравматичных технологий.

Ключевые достоинства метода:

Сокращение постельного режима с 3-4 дней до нескольких часов.

Возможность активизации пациента уже на вторые сутки.

Уменьшение сроков восстановления с месяцев до 2-3 недель.

Однако, как подчеркивают врачи, выбор тактики зависит от стадии болезни и общего состояния пациента.