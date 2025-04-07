Пациентки с тяжелым раком молочной железы смогут попробовать новый препарат

В России начала действовать программа помощи пациентам с тяжелой формой рака молочной железы (РМЖ), для которых предыдущая терапия оказалась неэффективной. Речь идет об одном из самых опасных подтипов РМЖ - HER2-положительном раке.

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Таким пациенткам в рамках программы предоставят возможность бесплатно лечиться инновационным таргетным препаратом пиротиниб. По представлению онколога в программу включают пациенток, которые уже получали лечение на разных стадиях HER2-положительного рака молочной железы (РМЖ), и оно оказалось неэффективным.

"Проект позволит получать бесплатное лечение уникальной передовой разработкой пациентам, которые не имеют альтернативных вариантов эффективной терапии", - пояснили "РГ" в компании "Петровакс", инициировавшей проект.

Пиротиниб пока не зарегистрирован в России, но уже включен в клинические рекомендации и используется для лечения РМЖ и других видов рака в Китае.

Рак молочной железы остается самым распространенным онкозаболеванием у женщин. В последние годы были разработаны препараты, которые помогают справляться со многими формами РМЖ и во многих случаях обеспечивают полное излечение при условии, что опухоль была обнаружена вовремя. (Вот почему один из ключевых моментов профилактики - регулярное самообследование и инструментальное обследование у маммолога).

Однако как и многие другие виды рака, РМЖ - неоднородное заболевание, онкологи выделяют несколько его подтипов. И один из самых опасных - HER2-положительный, он остается одним из наиболее неблагоприятных по прогнозам исхода лечения.

Ученые во всем мире продолжают поиски новых терапевтических методов. Инновационное лекарство пиротиниб - это новый таблетированный препарат на основе моноклональных антител, который хорошо показал себя у пациентов с различными видами рака, и особенно - при РМЖ. Клинические исследования подтвердили: препарат замедляет прогрессирование заболевания даже в случае трудно поддающегося лечению HER-2-положительного рака.

"Пациенты по всей России смогут принять участие в программе по решению консилиумов - для включения в программу необходимо такое заключение. Проект будет продолжаться до момента официальной регистрации и вывода препарата на российский рынок в середине 2026 года", - отметили в компании.

В "Петроваксе" уточняют, что производство лекарства будет локализовано в нашей стране по полному циклу.

Чтобы войти в программу, первое, что нужно сделать пациентке, - обратиться к онкологу по месту жительства. Лечащий врач будет принимать решение о возможности применения нового лекарства на основании установленных медицинских критериев. При положительном решении препарат пациенты смогут получать через федеральный онкологический центр, либо через региональный онкодиспансер или клинику, в которой они проходят лечение.

Инициаторы программы уточняют, что отбор пациентов проводится в соответствии с инструкцией по применению нового лекарства. Речь идет о случаях HER2-положительного РМЖ, причем о пациентах, которые уже ранее получали лечение другим моноклональным телом - трастузумаб в качестве комплексной или монотерапии.