Глава офиса ВОЗ в РФ сообщил о прогрессе борьбы со СПИДом

Полная победа над СПИДом возможна, мировая медицина идет к данной цели. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

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«Я могу сказать, что цели ликвидации СПИДа к 2030 году были единогласно приняты всеми членами Организации Объединенных Наций в 2015 году. Для европейского региона, куда входит и Российская Федерация, эти цели составляют сокращение на 90% новых случаев инфекции и снижение на 75% смертей по сравнению с 2010 годом. Их достижение вполне возможно. У нас есть для этого все необходимые технологии, рекомендации, стратегии», — сказал он, отвечая на вопрос, удастся ли миру победить СПИД и в какой перспективе это может произойти.

Однако, по словам Бердыклычева, успех зависит от конкретных усилий стран по внедрению этих рекомендаций, комплексного подхода и устранению системных барьеров.

«Крайне важно сделать акцент на охвате людей, которые наиболее затронуты и подвержены риску заболеваний, использовании современных средств профилактики и, конечно, борьбе с дискриминацией», — добавил глава офиса ВОЗ в РФ.

Бердыклычев также обратил внимание на термин СПИД.

«Для людей далеких от медицины может быть важно уточнить разницу между терминами "СПИД" и "ВИЧ-инфекция". СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита человека. Это термин, применяемый к последней стадии ВИЧ-инфекции. Мы знаем, что до того, как была разработана антиретровирусная терапия в 90-х годах прошлого века, ВИЧ-инфекция неминуемо вела к развитию СПИДа, — пояснил он. — Это был, по сути, смертный приговор инфицированным».

По его словам, за последние десятилетия картина кардинально изменилась.

«На сегодняшний день существует эффективная терапия, набор технологий и стратегий, которые позволяют нам с уверенностью сказать, что ВИЧ-инфекция перешла в разряд хронических контролируемых заболеваний. Люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и, что важно, качественную жизнь без перехода этой болезни в стадию СПИДа. По мере расширения доступа к антиретровирусной терапии люди во всем мире могут достигать достаточно быстро состояния вирусной супрессии, — отметил Бердыклычев. — Это состояние, когда вирус не определяется в организме человека. Это дает нулевой риск передачи инфекции партнерам, что тоже очень важно для счастливой жизни супружеских пар, партнеров».

Полный текст интервью будет опубликован 7 апреля в 11:00.