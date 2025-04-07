Ученые заявили о смертельной инфекции, которую переносят комары

Некоторые государства Европы выпустили предостережения для своих граждан, советуя учитывать риски при планировании поездок в Австралию.

© runews24.ru

Австралийские исследователи бьют тревогу из-за появления опасной инфекции, поражающей мозг. В стране зарегистрирован второй случай заражения японским энцефалитом, распространяемым комарами, который может привести к смерти.

По информации прессы, второй смертельный исход от японского энцефалита зафиксирован в Новом Южном Уэльсе, а в Западной Австралии выявлено три случая энцефалита долины Мюррея. Вирус обнаружен в пригороде Брисбена, Хемманте, расположенном на восточном побережье.

Медики подчеркивают, что болезнь может протекать в легкой форме, но рекомендуют учитывать возможность развития серьезных осложнений. Они также предупреждают, что начальные признаки заболевания могут проявиться через 5-15 дней после укуса комара. Путешественникам советуют пользоваться репеллентами и при появлении первых симптомов, таких как головная боль и повышение температуры, незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

В России продолжаются обсуждения недавней вспышки заболевания, характеризующегося кашлем с кровью. 5 апреля врачи идентифицировали загадочную болезнь как микоплазменную пневмонию, инфекцию, вызывающую подобные симптомы и не определяемую стандартными тестами на грипп или COVID-19.