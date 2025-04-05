Названа самая сбалансированная вакцина от гриппа в России

В госкорпорации Ростех сообщили, что четырехвалентная вакцина против гриппа «Ультрикс Квадри», разработанная холдингом «Нацимбио» госкорпорации, названа самой сбалансированной среди всех российских вакцин. К такому выводу пришел Роспотребнадзор по итогам исследования, проведенного в текущем эпидемиологическом сезоне.

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В рамках анализа специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» оценили эффективность вакцинации и состав пяти вакцин — четырех российских и одной зарубежной. Исследование показало, что «Ультрикс Квадри» отличается наибольшим содержанием действующего вещества — гемагглютинина, что делает ее особенно эффективной.

В госкорпорации отметили, что Нацимбио уже более десяти лет поставляет вакцины для Национального календаря профилактических прививок. А с 2019 года именно «Ультрикс Квадри» стала первой в России четырехвалентной вакциной против гриппа, включенной в календарь. Препарат соответствует рекомендациям ВОЗ и может применяться для взрослых, детей с шести месяцев и беременных женщин. Он не содержит консервантов и адъювантов, что делает его безопасным и современным средством профилактики.