В Роспотребнадзоре ответили, есть ли в России лихорадка чикунгунья

Роспотребнадзор сообщил, что в связи с ростом заболеваемости лихорадкой чикунгунья на острове Реюньон, находящемся под управлением Франции в Индийском океане, был введён план быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров, основными переносчиками которой являются два вида этих насекомых. В 2025 году в мире было зарегистрировано более 98 тысяч случаев заболевания, в том числе 19 завезённых случаев на Тайвань, в Австралию, Чили и Германию.

Однако в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Страна оснащена отечественными тест-системами для оперативной диагностики, а Роспотребнадзор постоянно следит за ситуацией в мире и эпидемическими рисками.

Система АИС «Периметр» анализирует эпидемические риски и следит за популяциями комаров. В целом эпидемиологический риск распространения инфекции в России отсутствует в связи с отсутствием условий для локальной передачи.

Основные симптомы лихорадки чикунгунья — головная боль, боль в мышцах и суставах. Хотя лихорадка не часто приводит к опасным для жизни осложнениям, она может быть более опасной для пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Заболевание распространено в основном в тропических регионах, таких как Африка, Индия, Юго-Восточная Азия, острова Индийского океана, а также Мексика и Гватемала. В этих регионах ежегодно происходят сезонные вспышки. Те, кто путешествует в регионы, подвержены риску, поэтому следует принимать меры предосторожности: использовать средства от насекомых, носить одежду с длинными рукавом и брюки, а также использовать оконные сетки для защиты от насекомых.

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