Хирурги успешно провели операцию по удалению кисты печени

Хирурги Областной клинической больницы успешно провели операцию по удалению объемной кисты печени. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По словам заместителя главного врача по хирургии Стояна Юдина, опыт Областной больницы в лечении кист печени — один из самых значительных в регионе.

«Мы располагаем современным оборудованием и квалифицированными специалистами, что позволяет нам успешно справляться с кистами печени любых размеров и локализаций. Это щадящая и эффективная операция, которая позволяет пациентам быстро вернуться к нормальной жизни», – отметил он.

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