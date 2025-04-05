Глава офиса ВОЗ в РФ высказался о будущем медицины

Достижения медицины и благоприятные социальные условия позволят людям в недалеком будущем жить более 100 лет. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.

"Можно сказать, что уже к настоящему дню люди во всем мире стали жить гораздо дольше. Современные методы профилактики, улучшенное питание, более благоприятные условия жизни, работы, доступ к медицинской помощи оказали влияние на увеличение средней продолжительности жизни", - сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли медицина победить возраст и будут ли люди жить до 100 лет.

По словам Бердыклычева, уже сейчас большинство людей в мире могут рассчитывать, что доживут до седьмого десятка и будут жить дольше. При этом "в каждой стране мира растет не только численность пожилых людей, но и их доля в составе населения". Как указал глава офиса ВОЗ в РФ, это характерно и для Российской Федерации.

"Я могу сказать, что ожидается, что за период с 2020 по 2050 год численность населения в возрасте 80 лет и старше вырастет втрое и достигнет 426 млн человек в мире", - отметил Бердыклычев.

По его словам, уже в недалеком будущем благодаря достижениям медицины, особенно в сфере генетики, биотехнологий, фармакологии, "продолжительность жизни человека будет увеличиваться до возможных биологических границ человеческого организма".

"Каковы эти границы? Трудно сказать, потому наука может удивить нас. Возрастная граница в 100 лет уже превышена многими людьми. Наверное, актуальным вопросом в данных условиях является, будет ли увеличение продолжительности жизни улучшением качества жизни", - подчеркнул он.

Глава офиса ВОЗ в Москве пояснил, что на продолжительность жизни помимо медицинских факторов влияет также создание благоприятных социальных и физических условий, включая "возможность для людей пожилого возраста безопасно посещать общественные места, использовать транспорт, их вовлеченность в жизнь общества".

"Здесь хорошим примером такого межсекторального подхода является московская программа активного долголетия. Я бы также хотел упомянуть, что в прошлом году Санкт-Петербург первым из российских городов вступил в глобальную сеть ВОЗ доброжелательного отношения к людям старшего возраста", - добавил Бердыклычев.

Он пояснил, что в эту сеть входят более 1,7 тыс. городов и сообществ из более чем 60 стран, и "все они объединены одной целью - это создание лучшей среды для жителей старшего возраста".

Полный текст интервью будет опубликован 7 апреля.