Стало известно, повлияла ли теплая зима на эпидемический процесс в РФ

Эпидемический процесс шел достаточно интенсивно в осенне-зимний период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ в России, несмотря на необычно теплую зиму. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

"Сейчас эпидемический процесс идет к естественному спаду и окончанию, потому что та закономерность, которая существует, что у нас в осенне-зимний период начинается подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ, в этом году, несмотря на необычно теплую зиму, когда практически в нашей полосе даже не было снега, и не было морозов, тем не менее, эпидемический процесс шел достаточно интенсивно", - сказал Онищенко.

По его словам, вирусная структура, которая определяла подъем заболеваемости, была хорошо спрогнозирована специалистами - в частности, в нее вошли грипп H1N1, H3N2 и два гриппа группы B. Он отметил, что также была обновлена вакцина для борьбы с гриппом, в которой заменили один штамм, и добавил, что в ходе эпидемического процесса были и достаточно тяжелые случаи негриппозной этиологии, однако он уже подходит к концу.

Онищенко подчеркнул, что подготовка к эпидемиологическому сезону 2025-2026 годов уже началась, Всемирная организация здравоохранения уже опубликовала рекомендуемый состав трех тетравакцин против гриппа, запасы которых необходимо заготовить к началу вакцинации в августе.