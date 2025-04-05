Во Франции введен чрезвычайный план действий из-за вспышки заболевания

Во Франции ввели чрезвычайный план действий из-за вспышки лихорадки чикунгунья в университетской больнице Реюньона.

"Белый план" был запущен Региональным агентством здравоохранения при университетской больнице Реюньона в ответ на постоянно растущее распространение эпидемии чикунгуньи", – сообщила радиосеть France Bleu.

Вещатель также добавил, что заболевание передается комарами. После введения "белого плана" медицинские учреждения могут оперативно мобилизовать все ресурсы для борьбы с болезнью.

В последний раз больница Реюньона вводила чрезвычайный план действия в 2022 году на фоне пандемии коронавируса.

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