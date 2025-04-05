Хирурги спасли 94-летнюю женщину с раком желудка

Рак желудка — одно из самых коварных и опасных онкологических заболеваний, которое ежегодно уносит тысячи жизней по всему миру. Однако, несмотря на всю его серьезность, современная медицина не стоит на месте и продолжает добиваться впечатляющих успехов в борьбе с этой болезнью.

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 94-летняя женщина с жалобами на боли в животе, низким гемоглобином и проблемами со стулом. При проведении ряда обследований был установлен диагноз: рак желудка.

«В столь почтенном возрасте многие операции считаются слишком рискованными, но врачи приняли вызов, осознавая всю ответственность за жизнь пациентки. Подготовка к операции началась с тщательного обследования состояния здоровья пациентки. Команда специалистов включая онкологов, хирургов и анестезиологов разработала индивидуальный план лечения, учитывая все возможные риски. Особое внимание уделялось выбору метода анестезии — одной из ключевых составляющих успешной операции в столь преклонном возрасте. Благодаря высокой квалификации хирургов и современному оборудованию диспансера удалили часть желудка с опухолью с восстановлением пищеварительного тракта через соединение части желудка с кишечником. Анестезиологи сыграли важнейшую роль в обеспечении стабильного состояния пациентки на протяжении всего вмешательства», — отметил врач-онколог отделения абдоминальной онкологии №10 областного онкодиспансера Илья Кондратьев.

Спустя несколько недель после операции состояние пациентки значительно улучшилось. Она смогла вернуться к привычному образу жизни и теперь находится под наблюдением онколога по месту жительства.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что после 40 лет необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.