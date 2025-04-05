Женщина с синдромом Мюнхгаузена вколола дочери инсулин, девочку еле откачали

Московский Комсомолец

Суд в Австралии четыре года рассматривает уголовное дело местной жительницы, которая страдает редким психическим заболеванием, сообщает News.com.au.

Женщина с синдромом Мюнхгаузена вколола дочери инсулин
© РИА Новости

По данным издания, женщина сделала своей двухлетней дочери укол инсулина без медицинских показаний, ребенка едва спасли.

По данным медицинской экспертизы, у австралийки редкое расстройство - делегированный синдром Мюнхгаузена. Страдающий этим заболеванием пытается вызвать у своих подопечных симптомы болезни, чтобы получить внимание и сочувствие от окружающих его людей.

Женщина дважды чуть не погубила дочь в 2020 году, делая ей инъекции инсулина. Малышка каждый раз попадала в медицинское учреждение. Во второй раз девочку еле спасли.

Мать была арестована в 2021 году, затем отпущена под залог. Судом установлено, что обвиняемая, когда была подростком, попадала на лечение с симптомами гипогликемии. Возможно в то время у нее уже было психическое заболевание, которое начало прогрессировать. Расследование уголовного дела продолжается.

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