Женщина с синдромом Мюнхгаузена вколола дочери инсулин

Суд в Австралии четыре года рассматривает уголовное дело местной жительницы, которая страдает редким психическим заболеванием, сообщает News.com.au.

По данным издания, женщина сделала своей двухлетней дочери укол инсулина без медицинских показаний, ребенка едва спасли.

По данным медицинской экспертизы, у австралийки редкое расстройство - делегированный синдром Мюнхгаузена. Страдающий этим заболеванием пытается вызвать у своих подопечных симптомы болезни, чтобы получить внимание и сочувствие от окружающих его людей.

Женщина дважды чуть не погубила дочь в 2020 году, делая ей инъекции инсулина. Малышка каждый раз попадала в медицинское учреждение. Во второй раз девочку еле спасли.

Мать была арестована в 2021 году, затем отпущена под залог. Судом установлено, что обвиняемая, когда была подростком, попадала на лечение с симптомами гипогликемии. Возможно в то время у нее уже было психическое заболевание, которое начало прогрессировать. Расследование уголовного дела продолжается.