Девочка с «маской Бэтмена» прибудет в Петербург для повторной операции

Невзирая на финансовые сложности и бюрократические препоны, семья Луны Феннер из США планирует повторную поездку в Россию с целью продолжения лечения. Предстоящая хирургическая операция оценивается в 1,2 миллиона рублей, что существенно выше затрат на прошлогоднюю процедуру.

Родители Луны в течение девяти месяцев активно занимались сбором средств по всему миру. Однако в декабре 2024 года столкнулись с неожиданной проблемой: платформа GoFundMe отменила все пожертвования, предназначенные для девочки, из-за того, что она лечится в России. Тем не менее, это не сломило решимость семьи.

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Мать Луны, Кэрол, поделилась, что они неустанно работают, чтобы обеспечить дочери лечение у доктора Ольги Филипповой. Хирург теперь работает в другой медицинской организации, где стоимость услуг выше. Филиппова объяснила повышение цен увеличением стоимости медицинских расходных материалов и колебаниями валютных курсов.

Как пишет "КП-Петербург", Несмотря на все трудности, первая операция, проведенная в Петербурге, уже значительно улучшила жизнь Луны. После удаления половины ужасных шрамов, оставшихся после операции по удалению огромной родинки на лице, девочка наконец смогла пойти в школу и перестала подвергаться издевательствам. Теперь семья надеется, что новый этап лечения позволит Луне окончательно избавиться от последствий врожденной патологии.