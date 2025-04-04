Вакцинация снизила заболеваемость россиян гриппом в 42 раза

Заболеваемость россиян гриппом снизилась в 42 раза с 1997 года благодаря увеличению объемов иммунизации, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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По наблюдениям ведомства, уровень заболеваемости гриппом напрямую зависит от числа вакцинированных против него людей. Так, при увеличении объемов иммунизации в 16,9 раза - с 4,9 млн россиян в 1997 году до 82,8 млн в 2024 году - заболеваемость гриппом снизилась в 42 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация является одной из самых эффективных мер борьбы с инфекцией. Она формирует иммунный ответ, защищает от различных штаммов вируса. Самой сбалансированной из российских препаратов для вакцинации против гриппа признана вакцина Ростеха, уточнили в ведомстве.

Ранее "РГ" писала о том, какие лекарства "работают" от гриппа и ОРВИ. В частности, это симптоматическая терапия, патогенетические препараты (противокашлевые, противовоспалительные и др.), иммуномодуляторы.