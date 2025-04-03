Роспотребнадзор ответил на новости о новой опасной бактерии из Малайзии

Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию СМИ об обнаружении в Малайзии новой бактерии, устойчивой к антибиотикам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

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По данным Роспотребнадзора, ранее в СМИ появилась информация, что ученые из Малайзии обнаружили новую бактерию, вызывающую инфекции в различных частях тела и устойчивую к антибиотикам. В публикациях уточняется, что возбудитель найден международной исследовательской группой в одной из больниц страны.

«Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию об обнаружении новой бактерии, устойчивой к антибиотикам, в Малайзии. <...> Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Там отметили, что сотрудники ведомства в оперативном режиме мониторируют и контролируют эпидемиологические риски как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Кроме того, ученые и специалисты Роспотребнадзора занимаются исследованиями по антибиотикоустойчивости патогенных микроорганизмов и разрабатывают методы для их быстрой диагностики и борьбы с резистентностью.