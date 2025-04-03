Российский кардиохирург спас жизнь жителю Узбекистана. В Ташкенте провели одну из самых сложных операций на сердце, сообщает «МИР 24».

Пациент долгие годы страдал ишемической болезнью. Он нуждался в малоинвазивном вмешательстве. Операцию провели в рамках международного сотрудничества с Россией и Беларусью. Также прошел мастер-класс. Российский врач поделился с коллегами современными подходами к лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Такой обмен опытом позволяет научно-практическому центру кардиологии Узбекистана активно развиваться, улучшать методы лечения и укреплять международные связи.