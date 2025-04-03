Мишустин назвал цель развития медтехнологий

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с президентом компании "Медицинские технологии Лтд" Анатолием Дабаговым. Специализация организации - производство сложного медицинского оборудования. Практически первой она стала поставлять отечественные маммографы и рентгеновские аппараты.

© РИА Новости

«Тысячи единиц медицинской техники, которую вы производите, не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. И это очень большой вклад в промышленный, технологический суверенитет в области медицинских технологий», — заметил глава правительства.

Свою компанию Дабагов не постеснялся назвать лидером медицинской промышленности, ведущим разработчиком и производителем инновационного диагностического медицинского оборудования. В ней работают около 400 человек, которые обеспечивают замкнутый цикл деятельности.

«Сами разрабатываем, сами производим, сами продаем, доставляем заказчику, сами монтируем и сами обеспечиваем весь жизненный цикл продукции», — объяснил президент фирмы.

Оборудование "Медицинские технологии" поставляет практически во все регионы страны. Развивается и экспорт.

«Поставляем оборудование и его ключевые компоненты в Европу, Латинскую Америку, страны СНГ, а в Республике Узбекистан у нас совместное предприятие, которое собирает из наших комплектов оборудование», — рассказал Анатолий Дабагов о географии деятельности.

Успех компании Михаил Мишустин считает отличным примером синергии ученых, производственников, медиков, технологов. Важно, чтобы продукция была конкурентоспособной, подчеркнул он и попросил оценить, как идет в стране процесс импортозамещения: «Когда 100-процентное импортозамещение может произойти в определенных видах вашей продукции?»

Живет организация трехлетними стратегиями развития, и в текущем цикле основная цель документа - достижение технологического суверенитета, поведал президент "Медицинских технологий". На это работают 130 высококвалифицированных разработчиков, в том числе 20 имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. Выстроенная система управления позволяет тесно взаимодействовать с рынком и внедрять 90% разработок.

«В 2025-2026 годах все ключевые компоненты для нашего рентгеновского оборудования мы разработаем и будем производить на территории России», — пообещал Дабагов.

Для этого строится второй завод, который будет производить именно ключевые компоненты, такие как рентгеновские генераторы, сложные штативные устройства, цифровые детекторы и так далее.

«Таким образом, мы считаем, что реализуем технологический суверенитет и будем владеть всеми компетенциями как для своей компании, так и для отрасли, и для страны в сфере оборудования для рентгенологии», — рассчитывает руководитель организации.

Послушав собеседника, Михаил Мишустин признался, что рад успехам отечественных медицинских технологий.

«Главное, чтобы продукция была конкурентоспособной. Главное, чтобы люди получали медицинские услуги на самом высоком уровне, на мировом уровне, именно это слово хочу употребить», — указал он.

Эти задачи заложены в национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья".