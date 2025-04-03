Врачи спасли женщину с полутораметровой опухолью

В Челябинске гинекологи горбольницы №1 спасли 56-летнюю пациентку с полутораметровой опухолью в брюшине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

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Отмечается, что россиянка поступила в отделение с жалобами на плохое самочувствие: резкое увеличение размеров живота, редкое мочеиспускание и боли. Выяснилось, что ее направил в гинекологическое отделение кардиолог, к которому она обратилась с одышкой и учащенным сердцебиением.

Во время УЗИ брюшной полости у пациентки обнаружили муцинозную цистаденому — опухоль, которая в обхвате достигала уже полутора метров.

«Прежде чем удалить гигантское образование, операционной бригаде пришлось откачать более 30 литров жидкости из камер опухоли и только после этого удалить ее. Операция длилась два часа и закончилась благополучно для пациентки», — заверили медики.

В ходе операции выяснилось, что опухоль выросла из яичника, сдавила желудок, кишечник и другие органы, расположенные в брюшной полости, придавила легкие. Оперирующий врач-гинеколог Татьяна Каменева указала на то, что операция женщине была рекомендована еще четыре года назад, когда опухоль составляла в диаметр 25 сантиметров.

«Но женщина покинула стационар и вот теперь, спустя четыре года, пришлось устранять тяжелые последствия», — добавила гинеколог.

Ранее 55-летняя британская культуристка Софи Байберг рассказала, что три недели не могла сходить в туалет. Обследование показало, что причиной была запущенная злокачественная опухоль в кишечнике.