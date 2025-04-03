В Госдуме предложили ввести профессиональные стандарты для нутрициологов

Профессиональные стандарты необходимо ввести для нутрициологов. Такое мнение выразила замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева.

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«Мы с Марией Марьясовой и Ксенией Пустовой собрали лидеров сообщества нутрициологов. Выслушали, вникли, разобрались. Записывать в эзотерики их точно не нужно - это нонсенс или неудачная шутка. А вот работать над тем, чтобы в этой сфере появились профстандарты, критерии образования - можно и нужно», — написала депутат в своем Telegram-канале.

Авксентьева отметила, что врач выявляет нарушения, заболевание и устранят риски. Нутрициолог же оптимизирует питание и образ жизни, чтобы похудение или оздоровление шло быстрее, а если столкнется с серьезными отклонениями пищевого поведения, то передаст пациента врачу.