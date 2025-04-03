Врач предупредил, сколько можно хранить клеща в холодильнике

После удаления клеща с места укуса его нужно отнести в лабораторию для того, чтобы определить, является ли он переносчиком инфекционных заболеваний. Оптимально исследовать клеща в течение первых суток, но допускается хранить до анализа 2-3 дня в холодильнике, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского университета Марина Костюченко.

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«В случае состоявшегося укуса рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт для удаления клеща. Если такой возможности нет – удалить клеща можно самостоятельно при помощи пинцета или специального инструмента с раздвоенным кончиком, продающегося в аптеках. Место укуса закройте стерильной салфеткой из аптечки или бактерицидным лейкопластырем. Клеща поместите в баночку во влажной салфетке. Оптимально исследовать клеща в течение первых суток, но допускается хранить до анализа 2-3 дня в холодильнике. Также через 3-6 недель можно сдать кровь на обнаружение заболеваний», – отметила врач.

Клещи могут являться переносчиками различных заболеваний. Для России наиболее распространенными являются вирусный энцефалит, боррелиоз, туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и другие. Микроорганизмы попадают в ранку в результате укуса и присасывания клеща.