Врачи с помощью новой технологии сохранили пораженную раком почку

Калининградские врачи с помощью ультразвуковой лапароскопии смогли вылечить и сохранить у 77-летнего пациента поражённую раком почку. Об этом сообщает минздрав области.

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«Часто бывает так, что новообразование в связи с его расположением трудно визуализировать во время операции. С применением новой технологии в ОКБ мы можем быстро и чётко увидеть опухоль, её границы и даже определить питающие сосуды», — рассказал уролог-онколог больницы Александр Плесовский.

Аппарат особенно полезен при лечении пожилых пациентов, для которых открытые операции с разрезами и кровопотерей могут быть опасны из-за долгого и тяжёлого восстановления. Лапароскопия, напротив, позволяет обойтись небольшими проколами.