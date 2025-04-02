Вакцина от опоясывающего герпеса оказалась полезна при деменции

Американские и немецкие медики обнаружили свидетельства того, что массовая вакцинация пожилых жителей Уэльса от опоясывающего герпеса в 2013 году привела к 20% снижению риска развития деменции, что подтвердило теорию о том, что проникновение его возбудителя в нервную систему способствует развитию нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба медшколы Стэнфордского университета.

"Наше исследование является особенно ценным по той причине, что благодаря счастливому стечению обстоятельств оно является полноценным аналогом рандомизированных клинических испытаний с контрольной группой. Ее роль играли те пожилые жители Уэльса, которые не получили вакцину из-за того, что исполнилось 80 лет к моменту начала программы", - пояснил доцент Стэнфордского университета Паскаль Гельдзетцер, чьи слова приводит пресс-служба медшколы вуза.

Как объясняют медики, в сентябре 2013 года в Уэльсе началась массовая вакцинация от опоясывающего герпеса, которую могли пройти все пожилые жители региона Британии, которым на момент начала программы исполнилось 79 или меньше лет. В результате этого создалась ситуация, когда большое число людей с очень схожим возрастом, около 16,5 тыс. человек, получили прививку или же оказались лишены этой возможности из-за того, что они родились позже 1 сентября.

Ученые воспользовались ситуацией для изучения того, как вакцинация от герпеса повлияла на частоту развития деменции в последующие семь-восемь лет жизни пожилых британцев, половина из которых родилась незадолго до 1 сентября 2013 года, а остальные - через неделю после данной даты отсечения. Ученые сопоставили частоту развития герпеса среди этих двух групп пожилых людей, а также определили то, как часто врачи выявляли у них различные формы ослабления остроты ума и памяти.

Этот анализ показал, что вакцинация снизила частоту развития опоясывающего герпеса примерно на 37%, что также сопровождалось 20% снижением риска развития всех возможных форм деменции по сравнению с тем, как часто она возникала среди тех британцев, которые не получили прививку от герпеса в сентябре 2013 года. Последующее изучение побочных факторов показало, что данный положительный эффект сохранялся и при учете всех социальных различий и расхождений в частоте развития хронических болезней.

При этом исследователи обнаружили, что вакцинация значительно сильнее снизила вероятность развития деменции среди пожилых женщин, чем среди мужчин, что может быть связано как с половыми различиями в работе иммунитета, так с большой разницей в частоте развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний среди представителей сильного и слабого пола. Последующие наблюдения, как надеются медики, помогу раскрыть механизм действия вакцины на мозг пожилых пациентов.

О вирусах герпеса

Достаточно долгое время вирусы герпеса считались достаточно безобидными патогенами, однако недавно ученые обнаружили, что их присутствие в нервных клетках и других тканях тела может провоцировать развитие болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, энцефалита, рака половых органов и других болезней. Человек остается их носителем всю оставшуюся жизнь, если он не прошел курс вакцинации от некоторых разновидностей данных патогенов.