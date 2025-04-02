Медики провели уникальную операцию по сохранению почки

Калининградские хирурги впервые применили лапароскопическую ультразвуковую навигацию во время операции по удалению опухоли почки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Метод позволил сохранить поражённый орган 77-летнему пациенту и полностью отказаться от открытой хирургии», — отметили в пресс-службе.

Подчеркнули, что новое оборудование в урологическом отделении Областной клинической больницы помогает быстрее находить новообразования. С 2021 года в медучреждении успешно провели около 200 подобных операций.