Заболеваемость наркологическими расстройствами среди подростков снизилась

Общая заболеваемость наркологическими расстройствами среди подростков в возрасте 15–17 лет уменьшилась на 40,9% с 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

© Вести Подмосковья

Школьников и студентов не будут проверять на кокаин и фенциклидин. В Минздраве уже подготовили новый порядок проведения медосмотров для раннего выявления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября. Документ разослали в профессиональные ассоциации для оценки.