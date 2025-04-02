Врач предупредил, какой препарат повышает риски деменции

Бесконтрольный прием димедрола (дифенгидрамина) и препаратов на его основе повышает риск развития деменции, считает терапевт, аллерголог и иммунолог Эми Шах. Об опасности популярного лекарства она предупредила в своих социальных сетях, пишет Daily Mail.

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По словам Шах, несколько исследований выявили связь между приемом лекарств с димедролом и деменцией. Врач уточнила, что, согласно одному из них, риск старческого слабоумия у пожилых людей повышался на 54 процента после трех лет приема таких препаратов. В другом исследовании ученые обнаружили, что у принимающих их мужчин риск деменции повышен на 22 процента.

Шах отметила, что димедрол входит в состав многих популярных лекарств. Среди прочего его используют для лечения гриппа, простуды, аллергии и бессонницы. При этом, по ее словам, не все препараты, в которых есть димедрол, повышают риск деменции. Более того, реальная опасность возникает только при длительном применении, например, в качестве средства для улучшения сна.

«Если вы знаете кого-то, кто регулярно принимает эти продукты, или если вы сами постоянно пользуетесь ими, пожалуйста, прекратите», — призвала врач.

Терапевт рекомендовала обратиться к специалисту, который подберет подходящее лекарство или будет тщательно контролировать дозировку и продолжительность терапии.

Ранее терапевт и диетолог Эльвира Фесенко подсказала лучшую диету для людей с деменцией. По ее мнению, замедлить развитие болезни поможет соблюдение средиземноморской системы питания.