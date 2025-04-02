В Подмосковье отчитались об успехах диспансеризации

Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала текущего года прошли около 1,5 млн человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Важно регулярно проверять свое здоровье. Для повышения качества и доступности медицинской помощи для пациентов мы продолжаем оснащать наши больницы современным цифровым оборудованием, ремонтируем медорганизации региона. С начала этого года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,5 млн человек, что на 34,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье". Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на нее можно на портале "Здоровье", по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или через чат-бот.