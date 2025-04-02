Что делать, если случился нервный понос

Нервный понос: что делать, если приспичило в туалет перед важной встречей или экзаменом? Врач назвал 4 лайфхака
Многие могли сталкиваться с неприятным сюрпризом от организма: перед серьёзной встречей, экзаменом или презентацией и так нервы пошаливают, так ещё может ни с того, ни с сего начаться диарея. Почему так получается и как сделать так, чтобы такого не было впредь, и рассказал врач.
Что такое нервная диарея
С расстройством стула из-за стресса сталкивались многие, обычно оно случается перед важными событиями, причём как неприятными вроде экзамена, так и приятными вроде свадьбы. Сопровождается это нервное состояние болью в животе, спазмами, бурлением и резким жидким стулом.
По словам гастроэнтеролога и гепатолога Андрея Констанденкова, такая медвежья болезнь возникает из-за стресса не просто так — центральная нервная система прочно связана с нервной системой кишечника (энтеральной).
Во время напряжённого состояния вырабатываются гормон стресса и адреналин, которые сигнализируют организму — и кишечнику в том числе — о режиме «Бей или беги». Как объяснил врач, в таком состоянии организм старается избавиться от всего лишнего — в том числе и в кишечнике, вот и получается такая экстренная «эвакуация».
К тому же часто во время стресса человек плохо спит, злоупотребляет кофе и «комфортной» едой, которая редко бывает полезной.
Насколько опасна нервная диарея
Как объяснил гастроэнтеролог, если такие неудобные ситуации случаются редко, то беспокоиться о них не стоит. Однако если они зачастили, то это уже совсем другая история. Регулярный нервный понос может вызвать:
- раздражение слизистой кишечника;
- дисбаланс микрофлоры;
- нарушение водного баланса в организме.
Нервная диарея при любом (не)удобном случае может указывать на синдром раздражённого кишечника, при котором жидкий стул нередко чередуется с запорами, сообщил «Доктор Питер».
Как избавиться от нервной диареи
По словам гастроэнтеролога Констанденкова, для нормализации нервов и стула нужно:
- регулярно заниматься физической активностью;
- следить за питанием и отдавать предпочтение сбалансированному рациону;
- делать дыхательные гимнастики:
- обратиться к психотерапевту за помощью в управлении эмоциями.
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