Что делать, если случился нервный понос

Многие могли сталкиваться с неприятным сюрпризом от организма: перед серьёзной встречей, экзаменом или презентацией и так нервы пошаливают, так ещё может ни с того, ни с сего начаться диарея. Почему так получается и как сделать так, чтобы такого не было впредь, и рассказал врач.

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Что такое нервная диарея

С расстройством стула из-за стресса сталкивались многие, обычно оно случается перед важными событиями, причём как неприятными вроде экзамена, так и приятными вроде свадьбы. Сопровождается это нервное состояние болью в животе, спазмами, бурлением и резким жидким стулом.

По словам гастроэнтеролога и гепатолога Андрея Констанденкова, такая медвежья болезнь возникает из-за стресса не просто так — центральная нервная система прочно связана с нервной системой кишечника (энтеральной).

Во время напряжённого состояния вырабатываются гормон стресса и адреналин, которые сигнализируют организму — и кишечнику в том числе — о режиме «Бей или беги». Как объяснил врач, в таком состоянии организм старается избавиться от всего лишнего — в том числе и в кишечнике, вот и получается такая экстренная «эвакуация».

К тому же часто во время стресса человек плохо спит, злоупотребляет кофе и «комфортной» едой, которая редко бывает полезной.

Насколько опасна нервная диарея

Как объяснил гастроэнтеролог, если такие неудобные ситуации случаются редко, то беспокоиться о них не стоит. Однако если они зачастили, то это уже совсем другая история. Регулярный нервный понос может вызвать:

раздражение слизистой кишечника;

дисбаланс микрофлоры;

нарушение водного баланса в организме.

Нервная диарея при любом (не)удобном случае может указывать на синдром раздражённого кишечника, при котором жидкий стул нередко чередуется с запорами, сообщил «Доктор Питер».

Как избавиться от нервной диареи

По словам гастроэнтеролога Констанденкова, для нормализации нервов и стула нужно:

регулярно заниматься физической активностью;

следить за питанием и отдавать предпочтение сбалансированному рациону;

делать дыхательные гимнастики:

обратиться к психотерапевту за помощью в управлении эмоциями.

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