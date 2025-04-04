Врачам могут разрешить отступать от клинических рекомендаций

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев разработали законопроект о праве врачей отступать от клинических рекомендаций при наличии особенностей организма пациента или сопутствующих заболеваний. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.

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Авторы законопроекта считают, что клинические рекомендации направлены на лечение конкретного заболевания и не учитывают индивидуальные особенности пациента и наличие у него других заболеваний. Лечение основного заболеваний без учета других заболеваний может привести к обострению последних. Вылечив основное заболевание, тут же придется лечить обострившееся сопутствующее, человек остается нетрудоспособен, отметили депутаты.

Они предлагают дополнить закон об основах охраны здоровья граждан пунктом о том, что медорганизация имеет право отступить от клинрекомендаций, а также назначить иные лекарства и методы лечения, учитывая индивидуальные особенности организма пациента, его сопутствующие заболевания и лекарственную непереносимость.

При этом препараты должны быть зарегистрированы и включены в госреестр лекарственных средств, а медицинские изделия — включены в реестр медизделий на сайте Росздравнадзора. Отмечается, что врачи могут применять только те методы, которым их обучили в образовательном учреждении медицинского образования (обязательно наличие документа о квалификации), а пациенты должны подписать согласие на такое лечение.

Авторы инициативы считают, что многие негативные отзывы о врачах и медучреждениях зачастую связаны с отсутствием персонифицированного подхода, когда врач лечит лишь основное заболевание, без учета особенностей пациента.

Закон вступит в силу со дня опубликования.