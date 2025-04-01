В четырех уральских водоемах нашли смертельную болезнь

В четырёх озерах Тюменской области обнаружили смертельную гаффскую болезнь. Специалисты взяли образцы рыбы из этих водоёмов, и постановили, что употреблять в пищу рыбу из этих озёр опасно

Местным жителям вынесли запрет вылавливать зараженную рыбу. Однако жители деревни Ачиры в Заболотье рыбачили в озере Андреевском, несмотря на запрет.

По словам главы Ачирского сельского поселения Дильнура Яналиева, рыба считается токсичной, а озёра Андреевское, Ишменевское, Эйхлыкуль и Иземетское признаны неблагополучными. Сейчас рыбалка на этих водоёмах запрещена, передает 72.ru.

При гаффской болезни жертву тошнит, присутствует боль в мышцах и симптомы почечной недостаточности. Заразиться можно, собственно, от рыбы. Впервые редкая болезнь проявила себя в регионе в 2019 году, когда несколько жителей деревни Ачиры попали в больницу.