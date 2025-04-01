Хирурги спасли пациента с разрывом опухоли в почке

В Раменскую больницу поступил 43-летний пациент с сильной болью в пояснице. Обследование показало обширную забрюшинную гематому объемом свыше 1,5 л, а также кровоизлияние в опухоль почки диаметром около 18 см. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

© Вести Подмосковья

Размер опухоли превышал размер самой почки почти вдвое. Пациент находился в критическом состоянии, поэтому врачи приняли решение удалить левую почку вместе с крупным новообразованием. Затем они устранили гематому и остановили кровотечение. Операция заняла два часа.

Как оказалось, до госпитализации пациент не знал о существовании своей опухоли. Он остается в стационаре под наблюдением медицинских специалистов. Вторая почка у мужчины абсолютно здоровая, поэтому в ближайшее время он восстановится и вернется к обычной жизни.