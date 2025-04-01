Врач предупредила об опасности японских капель с ментолом

Татьяна Шилова, врач-офтальмолог, предупреждает о рисках использования глазных капель с ментолом с маркетплейсов, не прошедших проверку в России и не одобренных официальными органами. Они могут вызвать раздражение глаз и серьезные проблемы со зрением.

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Она отметила, что капли обещают активизировать дыхательные процессы, нормализовать работу аккомодационной мышцы, останавливать воспаления и запускать обмен веществ, но на деле могут вызвать раздражение глаз и снижение остроты зрения.

Врач добавила в беседе с Газетой.Ru, что ментол в их составе может вызывать сухость глаз, затуманенность зрения, уменьшение секреции слезы и повышение внутриглазного давления.

Кроме того, неправильное хранение капель может привести к глазным инфекциям из-за отсутствия стерильности.

Офтальмолог предупредила, что использование капель с маркетплейсов может быть рискованным и опасным, так как они могут быть неэффективными и токсичными, вызывая повреждение роговицы и внутриглазных структур. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом и приобретать препараты, одобренные медицинскими регуляторами, заключила она.