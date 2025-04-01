Роспотребнадзор объяснил природу нового неизвестного вируса

Речь может идти о микоплазменной инфекции, уточнили в ведомстве.

© Unsplash

«Роспотребнадзор получил официальный ответ на вопросы, поставленные перед редакцией Telegram-канала, который опубликовал информацию о появлении якобы неизвестного вируса в России. Ответ подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области», — говорится в заявлении.

В субботу Telegram-канал Shot сообщил о случаях заражения неизвестным вирусом в России. В публикации говорилось о жалобах заболевших на повышенную температуру и сильный кашель с кровью. Роспотребнадзор взял эту информацию на контроль, а позже объявил, что в стране не выявлено каких-либо новых инфекций или вирусов со значимыми мутациями.