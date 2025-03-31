Врач оценил новости о лекарстве для восстановления после инсульта

Ученые из Калифорнийского университета представили новый препарат DDL-920, способный значительно восстанавливать двигательные функции после инсульта. Однако, как рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Инна Филатова, доказательств его эффективности недостаточно.

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«На основании одного клинического испытания данного вещества на животных моделях на сегодняшний день сложно говорить о перспективности его применения в лечебных целях у пациентов, в частности у людей. Поэтому для того, чтобы лекарственное средство себя положительно зарекомендовало, как мы все знаем, – оно должно пройти три этапа клинических испытаний на человеке. Поэтому на сегодняшний день говорить о перспективах применения DDL-920 для восстановления двигательных функций у человека после инсульта не представляется возможным», — объяснила врач.

По ее словам, восстановление двигательных функций после инсульта предполагает междисциплинарный подход, в котором сложно обойтись только одним препаратом.