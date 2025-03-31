Названо число детей с сахарным диабетом в России

Порядка 6 млн человек в России имеют диагноз "сахарный диабет", около 67 тыс. из них - несовершеннолетние. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.

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"У нас на сегодняшний день в Российской Федерации страдает сахарным диабетом почти 6 млн граждан, из них детей - почти 67 тыс. И в 2024 году было впервые выявлено более 465 тыс. взрослых, больных сахарным диабетом, и более 8,5 тыс. детей", - сказала она на заседании Госдумы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России уже выстроена и реализована система мер, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. В частности, Минздрав ожидает, что в 2030 году 85% больных с сахарным диабетом I типа будут использовать медицинские изделия непрерывного мониторинга глюкозы в крови, а также - что к 2025 году в три раза увеличится доля пациентов, прошедших обучение в "школе" для пациентов с этим заболеванием. Также в рамках проекта планируется обеспечить более 68 тыс. детей и 52 тыс. беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы.