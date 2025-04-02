Как проводят эндоскопические исследования детям в Москве

Год назад в столице почти одновременно открылись три детских эндоскопических центра. За это время диагностику на их базе прошли более 12 тысяч юных пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Все центры оснащены современным оборудованием и интегрированы в цифровой контур московского здравоохранения. Благодаря этому результаты диагностики оперативно подгружаются в электронную карту пациента, доступ к которой родители имеют в приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на сайте mos.ru. Николай Григориадис, заведующий эндоскопическим отделением Морозовской детской клинической больницы рассказал "РГ", что еще изменилось:

«До открытия таких центров (кроме этой клиники они созданы еще в больницах имени Башляевой и имени Филатова) для эндоскопического исследования ребенка с подозрением на гастрит, язву желудка, полипы толстой кишки и целый ряд других заболеваний клали на несколько дней в стационар. Сейчас все процедуры, включая гастроскопию и колоноскопию, занимают от одного и до четырех часов. Причем, в отличие от частных клиник, где это стоит недешево, проводятся они бесплатно. Все процедуры - без стресса для пациента».

Врачи центра Морозовской больницы проводят в день от 40 до 50 процедур, в целом за год на их долю пришлось 8300 из 12 000, сделанных в городе исследований. Причем 75-80 процентов выполняются под седацией, что избавляет маленьких пациентов от стресса и неприятных ощущений.

«Врач дает наркоз, и, пока ребенок не уснул, рядом с ним сидит мама. Когда он проснется в палате пробуждения, все будет уже позади, а мама снова рядом. Поэтому если вдруг потребуется контрольное исследование, никто его не боится», — продолжает Николай Григориадис.

По его словам, с трех до семи лет гастроскопию делают всем только под седацией, с семи лет наркоз применяют по медицинском показаниям и с согласия родителей, а колоноскопию всем детям до 18 лет делают только под седацией. Врач уверен:

«Создание таких центров - настоящий прорыв для московской медицины. С их появлением точность и своевременность диагностики, а значит, и лечение заболеваний на ранних стадиях гарантированы. Ведь специалист осматривает ребенка еще до начала исследования, а после его проведения делает назначения для лечения выявленного заболевания».

К тому же центры действуют в составе многопрофильных больниц, что дает возможность при необходимости сразу же госпитализировать пациента. Немаловажно и то, что время для обследования родители могут выбрать сами - центры работают с восьми утра до восьми вечера без выходных.