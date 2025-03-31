В Минздраве отреагировали на слухи о появлении в стране нового вируса

Описанные в СМИ проявления якобы нового вируса соответствуют симптомам бронхита и пневмонии, эпидемиологический мониторинг не выявил новых вирусов на территории РФ. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«В настоящее время в ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, проводимыми Научно-исследовательским институтом гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — сообщил он.

По его словам, перечисленные в СМИ проявления болезни являются симптомами острого респираторного заболевания, в том числе возможны бронхит или пневмония, которые могут быть вызваны большим количеством возбудителей, циркулирующих в период эпидемического подъема.