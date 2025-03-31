Один укол вернул парализованному японцу способность ходить

В Японии благодаря новаторской методике с использованием стволовых клеток парализованный мужчина вернул себе возможность передвигаться, о чем сообщило издание Asahi. Этот эксперимент стал результатом кропотливой работы японских ученых.

© Московский Комсомолец

Ученые из Университета Кэйо отобрали для участия в исследовании четырех пожилых мужчин, столкнувшихся с серьезными травмами, которые привели к утрате двигательной активности. Каждому из пациентов были введены стволовые клетки, предварительно подвергшиеся «перепрограммированию» в клетки нервной ткани.

Результаты превзошли все ожидания: после инъекций один из участников эксперимента вновь обрел способность ходить, а другой отметил значительное улучшение подвижности конечностей. При этом врачи не выявили каких-либо негативных последствий.

Тем не менее, специалисты предостерегают от преждевременных выводов, подчеркивая, что данная методика не является универсальным решением, поскольку реакция на лечение носит индивидуальный характер. Уточняется, что двое оставшихся пациентов не ощутили значительных изменений в своем состоянии.

Ранее сообщалось, что ученые выявили молекулу, которая может помочь в борьбе с облысением.