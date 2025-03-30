Инфекционист прокомментировала слухи об атаке нового вируса

Инфекционист Екатерина Кулова прокомментировала слухи об атаке нового вируса. Информация о том, что зафиксирован новый вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, появилась в СМИ, сообщает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале. По мнению специалиста, речь, скорее всего, идет о сезонном метапневмовирусе, который ежегодно вызывает вспышки ОРВИ. Он передается воздушно-капельным путем и чаще поражает нижние дыхательные пути.

Симптомы схожи с другими вирусами, специфического лечения и вакцины нет — применяется симптоматическая терапия. Осложнения случаются редко.

Для профилактики важно мыть руки, избегать контактов с больными и при первых признаках болезни обращаться к врачу.

«Носить маску здоровому человеку необходимости нет. Маску носит только заболевший», — подчеркнула врач.

Врачи советуют проявлять особую осторожность детям и людям с ослабленным иммунитетом. При недомогании лучше остаться дома и воздержаться от походов в магазины и другие места массового скопления людей.

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