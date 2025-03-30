Первый чат-бот-психолог доказал, что ИИ лечит не хуже людей

Учёные из Медицинской школы Гейзеля в США представили чат-бота Therabot — первую программу на искусственном интеллекте (ИИ), которая может помогать людям с депрессией, тревогой и расстройствами пищевого поведения. СМИ пишут, что он способен давать помощь на уровне «золотого стандарта».

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Испытания длились четыре недели, и в них участвовали взрослые с серьёзными проблемами. За это время чат-бот заметно снизил симптомы депрессии и тревоги у участников. Даже через восемь недель после теста эффект сохранялся. Люди использовали Therabot больше шести часов в среднем и высоко оценили его — сказали, что он почти как настоящий терапевт.

Почему это важно? Сегодня миллионы людей страдают от проблем с психикой, но врачей не хватает. Therabot может стать выходом: он работает круглосуточно и не устаёт. Учёные считают, что такие программы не заменят живых врачей, а будут помогать там, где помощь трудно найти. Например, в деревнях или странах, где терапия дорогая.

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