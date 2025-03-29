Роспотребнадзор сделал заявление о новом неизвестном вирусе

В Роспотребнадзоре взяли под контроль сообщения о возможных заболеваниях, связанных с неизвестным вирусом. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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Утверждается, что сейчас ведомство запрашивает всю информация, которая связана с недавними сообщениями, распространившимися в социальных сетях. В то же время в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с вирусом остается под контролем.

О том, что в России появился не известный до этого вирус, стало известно ранее в субботу, 29 марта. По словам первых заразившихся, все начинается с обычной ломоты и слабости, но через несколько дней болезнь настолько сильно одолевает человека, что «невозможно встать с кровати». Кроме того, болеющий начинает кашлять с кровью и постоянно борется с высокой температурой. При этом тесты на COVID-19 и грипп A, B остаются отрицательными.

По данным Shot, это может быть микоплазменная пневмония. Подобная вспышка наблюдалась в декабре прошлого года.