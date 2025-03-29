Российские врачи за час спасли женщину от инфаркта и инсульта

Уральские врачи успешно провели уникальную операцию, в течение часа спасая пациентку от одновременного инфаркта и инсульта.

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Согласно материалу ОТВ, бригада специалистов «Новой больницы» во главе с заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения оперативно установила стеноз с тромбозом передней исходящей артерии, выполнив стентирование, и одновременно приступила к лечению инсульта, не перемещая пациентку.

Слаженная работа медиков позволила своевременно восстановить кровоток в сердце и кровообращение в головном мозге. Пациентка, поступившая с признаками инсульта и инфаркта, после двух этапов реабилитации восстанавливает речь и двигательные функции.

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