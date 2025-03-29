В России зафиксировали неизвестный вирус, вызывающий кровавый кашель

Неизвестный вирус появился в России. По словам заразившихся, он вызывает кашель с кровью и высокую температуру, которая держится до нескольких недель.

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О числе заболевших и госпитализированных с новой инфекцией сейчас данных нет. При этом сами медики отмечают, что речь идет отнюдь не о единичных пациентах.

В России могла начаться новая вспышка микоплазменной пневмонии

«По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года», — предполагает Shot.

При этом пока официальных заявлений касаемо новой инфекции медики и чиновники не давали.

Симптомы обычно одинаковые: все начинается с обычной ломоты и слабости, но через несколько дней болезнь настолько сильно одолевает человека, что «невозможно встать с кровати».

«В сопровождении температуры до 39 градусов россияне отмечают сильнейший кашель до слез», — сказано в сообщении.

По словам собеседницы издания Александры, подхватившей эту инфекцию, даже через неделю после приема антибиотиков сильный кашель сохраняется. Также на пятый день она заметила кровь при отхаркивании. Александра пожаловалась, что все сделанные тесты — на COVID-19 и грипп A, B — оказались отрицательными.

В медицинских заключениях врачи отписывают стандартные диагнозы: «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ». Также врачи дают рекомендации принимать антибиотики, а при ухудшении состояния незамедлительно вызывать врача на дом.

Россияне начали массово болеть в Таиланде

Ранее стало известно, что отдыхавшие в Таиланде россияне начали заболевать лихорадкой денге. В частности, жительница Москвы рассказала, что заболела опасной для жизни лихорадкой на острове Панган.

После укуса комара россиянка оказалась в больнице. Врачи подтвердили денге и посоветовали ей принимать жаропонижающие, а также каждый день сдавать кровь для контроля уровня тромбоцитов.

В конце января этого года среди россиян в Таиланде произошла вспышка неизвестной болезни. В числе симптомов — высокая температура, потеря голоса, першение в горле и сильный озноб. У некоторых заболевших, как отмечалось, до месяца оставался сильный кашель, который обычно сопровождает бронхит или туберкулез.