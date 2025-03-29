Мужчина лег спать после трехдневной боли в ухе и умер

Мужчина из Великобритании три дня жаловался на боль в ухе, после чего лег спать и умер.

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Как сообщает издание Mirror, 40-летнего отца троих детей экстренно госпитализировали после того, как он во сне на несколько часов потерял сознание. Несмотря на старание врачей, мужчина скончался.

«Причиной смерти стал бактериальный менингококковый менингит — воспалительное заболевание, при котором вокруг мозга и спинного мозга скапливается жидкость», — говорится в сообщении.

Ранее «СП» писала, что названы симптомы появления тромбов. У людей появляются боли в области вены, отеки на ногах, отмечается частичное изменение температуры тела. При этом вена на ощупь может быть плотной и горячей.