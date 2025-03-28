Врачи разделили ребенку сросшиеся пальцы на руке

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) разделили сросшиеся пальцы на руке у дошкольника. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Еще при рождении мальчику диагностировали синдактилию четвертого-пятого пальцев кисти с деформацией пальцев — аномалия, которая формируется у плода еще на первых неделях беременности.

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Медики отметили, что обычно операцию по разделению кожи на пальцах проводят не раньше момента, когда ребенку исполняется пять лет, но в этом случае из-за деформации пальцев было принято решение провести вмешательство существенно раньше.

«Мы провели разделение четвертого и пятого пальцев, с комбинированной кожной пластикой. Корригирующие остеотомии фаланг пятого пальца с исправлением деформации», — уточнил главный врач больницы Александр Григорьев.

Операция прошла успешно, ребенка уже выписали домой. В дальнейшем ему предстоит еще одно вмешательство.